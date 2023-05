Powerbank 10000 mAh di Redmi in offerta a 13€ su Amazon

Il Redmi Standard Power Bank è un concentrato di eleganza, compattezza e prestazioni. Non solo è bello da vedere, ma offre anche dimensioni pratiche e performance al top rispetto agli altri prodotti concorrenti. Oggi lo puoi acquistare in offerta a 13 euro su Amazon, grazie allo sconto del 27% applicato dal colosso di Seattle.

Redmi Power Bank in sconto del 27% su Amazon

La capacità di 10000 mAh del Redmi Power Bank è sufficiente per soddisfare l'energia di cui si ha bisogno quando si è in vacanza o fuori casa. Sono presenti due porte di uscita USB-A, in questo modo puoi caricare contemporaneamente non solo il tuo telefono ma anche quello di un'altra persona. Due anche le porte d'ingresso, una micro-USB e una porta USB-C, a tutto vantaggio della compatibilità con smartphone Android, iPhone, tablet e iPad.

Non ti devi nemmeno preoccupare della durata della batteria, in quanto i polimeri di litio ad alta densità rendono il power bank di Redmi affidabile da una parte e durevole dall'altra. La sicurezza è fornita dal chip di circuito avanzato, grazie al quale ottieni una protezione completa da un eventuale cortocircuito e dai rischi correlati a un'eventuale sovratensione in ingresso e ricarica inversa.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime non solo usufruisci della spedizione gratuita ma anche della consegna ultrarapida.

Aggiungi al carrello ora il Redmi Power da 10.000 mAh per beneficiare dello sconto del 27% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Affrettati però, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

