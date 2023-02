Power bank magnetica MOMAX 10000mAh: compare uno SCONTO su Amazon

Siamo abituati ormai a vivere una battaglia senza fine con la batteria dei nostri dispositivi mobili, che tende a scaricarsi sempre sul più bello, e sempre più spesso, soprattutto man mano che il nostro dispositivo diventa più vecchio e la durata standard tende ad abbassarsi inesorabilmente. Per questo diverse aziende hanno deciso di creare delle power bank adatte alle nostre esigenze, lavorative e di vita privata, aziende come MOMAX che oltre a dare una seconda vita alla ricarica della nostra batteria, ci offre anche altre cose.

Ebbene, da oggi la power bank magnetica MOMAX da 10000mAh è in offerta su Amazon a soli 45,99€, con anche la possibilità di applicare uno sconto ulteriore del 10% con il coupon, ovvero a 41,39€.

Power bank MOMAX: la ricarica indispensabile

Questa power bank ha uno stile veramente elegante, industriale allo stesso tempo, uno dei prodotti sul mercato più venduti dell'azienda. Oltre alla sua praticità nella ricarica, è anche disposta di un supporto pieghevole versatile, che la rende anche un piedistallo perfetto per il vostro smartphone, per essere poggiata sul tavolo per guardare video o giocare.

La Power Bank magnetica MOMAX ha una tensione da 5 Volt con batteria al litio, ed è compatibile con iPhone serie 12/13/14, anche con la custodia. Dispone inoltre di un chip di protezione del circuito intelligente integrato, che identifica i dispositivi automaticamente e regola la corrente di uscita per proteggere la batteria del telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.