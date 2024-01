Power Bank con ricarica rapida ora tua con DOPPIO SCONTO!

La batteria dei nostri dispositivi mobili si scarica a velocità man mano più elevata, e spesso è necessario avere a disposizione qualcosa per correre ai ripari. Per questo diverse aziende come INIU sono sempre in prima linea, creando delle power bank perfette per le nostre esigenze. Questo è il caso anche della power bank da 10500 Mah in questione, che da oggi puoi aggiudicarti con doppio sconto!

Ebbene, sappi che da oggi è in offerta su Amazon la Power bank INU da 10500mAh a soli 22,70€, con uno sconto dell'8% al quale puoi anche aggiungere un ulteriore 5% col coupon di Amazon.

La ricarica rapida per tutti!

Questa Power Bank INIU 10500 MaH ha una porta USB-C In & Out per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Un vantaggio da non sottovalutare, calcolando la velocità evolutiva in ambito tecnologico.

Si tratta di un prodotto molto sottile, che si adatta anche alle tasche più piccole della borsa, o anche alle tasche dei tuoi pantaloni, per un trasporto comodo e senza peso. Goditi quindi giorni di capacità di ricarica con Power bank INU da 10500mAh, sufficiente per ricaricare più e più volte con una sole carica i modelli più avanzati di Smartphone e iPhone!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.