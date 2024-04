I migliori monitor in sconto alla Gaming Week di Amazon

In occasione della Gaming Week, su Amazon, sono diversi i monitor in offerta, in questo articolo andremo a stilare una top 5 di quelli che sono i migliori disponibili in sconto.

Monitor da gaming: la top 5 delle offerte per la Gaming Week

Disporre di un buon monitor da gaming è molto utile sia per aumentare la qualità delle proprie partite e sia per immergersi al meglio all'interno di un videogame, sfruttando tutte le caratteristiche tecniche dei giochi stessi. Ecco una top 5 dei monitor da gaming in offerta su Amazon:

MSI MAG: partiamo da MSI, un'azienda di primissima fascia e di rilevanza assoluta nell'ambito gaming. Si tratta di un pannello da 27 pollici con una risoluzione da 2560x1440, dotato inoltre di Adaptive-SYNC e attacco USB-C. Lo sconto su Amazon oggi è del 12% e il costo finale è di 349,99€.

ASUS TUF 16% per un costo finale di 199,83€. : Asus è un brand molto noto nell'ambito della produzione di accessori informatici e dispositivi vari. Su Amazon, oggi, il monitor da gaming proprio di casa Asus viene scontato in occasione della gaming week del

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4: Samsung è un'azienda molto versatile e riesce ad offrire dei devices di qualità in ogni settore in cui opera. Oggi, su Amazon, il monitor da gaming Odyssey G4, da 25 pollici e con una risoluzione da 1920 x 1080, viene scontato del 16% per un prezzo totale di 179,90€.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5: torniamo in casa Samsung con il modello successivo del precedente, l'Odyssey G5 che si presenta con una struttura curva, 27 pollici e una risoluzione di 2560 x 1440 con un refresh a 165Hz per 1ms. Lo sconto attivo oggi su Amazon è del 9% per il prezzo finale di 225,50€.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7: chiudiamo questa top 5 con un altro monitor della serie Odyssey di Samsung, il G7, che si presenta con 28 pollici e una risoluzione in 4K, un pannello IPS da 144Hz. Lo sconto applicato per la gaming week è del 18% per un prezzo totale e finale di 473,99€.

Su Amazon, oggi, in occasione della Gaming Week sono presenti diversi monitor in sconto e in questo articolo abbiamo presentato una top 5!

