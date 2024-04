Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi in offerta su Amazon

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, lo sconto applicato sul ripetitore WiFi Xiaomi è del 13% e il prezzo totale di vendita è di 25,99€.

Sconto del 13% sul ripetitore WiFi Xiaomi su Amazon

Il ripetitore WiFi Xiaomi è la soluzione ideale per estendere e potenziare il tuo segnale WiFi, garantendo una connessione veloce e affidabile in tutta la tua casa. Con le sue doppie bande da 2,5 GHz e 5 GHz, questo dispositivo raggiunge una velocità combinata fino a 1200 Mbps, eliminando efficacemente le zone morte del WiFi e offrendoti un'esperienza di navigazione senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più convenienti è la modalità Access Point, che ti consente di trasformare facilmente la tua connessione Internet cablata in un hotspot WiFi personale. Basta collegare l'extender al router e potrai creare una nuova rete WiFi per connettere tutti i tuoi dispositivi.

La configurazione dell'extender è un gioco da ragazzi grazie all'app Mi Home, che ti permette di gestire e configurare il dispositivo direttamente dal tuo telefono. Non importa quale router WiFi possiedi, il Mi WiFi Range Extender AC1200 è compatibile con tutti.

Per garantire una connessione stabile in ogni angolo della tua casa, il dispositivo è dotato di SmartLink, che imposta una connessione in standby al router. Per individuare facilmente la posizione ottimale per l'extender, la luce indicatrice offre una semplice e codificata indicazione a colori. In questo modo, potrai posizionare il dispositivo nel punto migliore per una copertura WiFi ottimale.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 13% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al costo totale e finale di 25,99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.