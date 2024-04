Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi al 17% di sconto su Amazon

Il Ripetitore WiFi Xiaomi è un dispositivo avanzato progettato per migliorare la copertura della tua rete WiFi domestica. Grazie alla tecnologia Dual Band WiFi, opera sia sulla frequenza 2.4 GHz che 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi e garantire una connessione affidabile in ogni angolo della casa.

Dotato di un ingresso Ethernet Veloce, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, assicurando una connessione più stabile e affidabile anche per i dispositivi che richiedono una connessione via cavo.

L'indicatore di segnale intelligente offre una guida precisa per posizionare il ripetitore nel posto migliore, garantendo una copertura ottimale e massime prestazioni. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendoti di monitorare facilmente lo stato della tua rete WiFi e intervenire in caso di necessità.

Il Ripetitore WiFi Xiaomi, dunque, è la soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete WiFi domestica in modo semplice ed efficace. Con la sua tecnologia avanzata e le caratteristiche innovative, offre prestazioni elevate, connessioni affidabili e una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei dispositivi collegati alla rete.