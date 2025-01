Potentissimo Mini PC con Ryzen 9 e 24 GB di RAM scontato di 100 euro

Vuoi acquistare un piccolo computer che sia potente e non costi una barcata di soldi? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione che ti sto segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Mini PC Beelink EQR6 a soli 439 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo hai la possibilità di risparmiare ben 100 euro sul totale e soprattutto di portarti a casa un super computer dalle grandi prestazioni che occupa pochissimo spazio. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC che occupa poco spazio e garantisce prestazioni top

La scelta di acquistare un Mini PC può essere data dal fatto che c'è poco spazio sulla scrivania o perché si vuole qualcosa da portarsi dietro, o ancora per poter cambiare più facilmente le componenti. Quale che sia il tuo motivo sicuramente qui vai sul sicuro. Troverai infatti delle ottime prestazioni, grazie al potentissimo AMD Ryzen 9 6900HX spinto da ben 24 GB di RAM in due banchi da 12 GB.

Possiede un SSD PCIe 4.0 da 500 GB così che puoi archiviare tutto quello che vuoi senza problemi e il sistema operativo Windows 11 Pro. Come scheda grafica c'è una AMD Radeon 680M a 12 Core e 1400 Mhz che ti consentirà di farci girare anche qualche gioco. Gode poi di poste USB veloci, HDMI, Type-C, scheda di rete WiFi e Bluetooth.

Tutto quello che ti serve senza fare sacrifici e soprattutto senza spendere cifre esagerate. Dunque non attendere oltre, dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC Beelink EQR6 a soli 439 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.