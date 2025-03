Mini PC in sconto alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Hai aspettato fino a oggi per approfittare della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e portarti a casa un Mini PC potente spendendo poco? Allora avvaliti della nostra selezione dei migliori piccoli computer potentissimi a prezzo da capogiro.

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: 5 Mini PC super

Piccola spesa ma grande risultato con il Mini PC NIAKUN dotato del processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Oggi è tuo a soli 199,99 euro.

Se hai bisogno di un piccolo computer super compatto della grandezza di uno smartphone allora acquista il Mini PC Mele Quieter3Q N5105 a soli 254,99 euro. È dotato del processore Intel Gemini Lake Celeron N5105 supportato da ben 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Possiede una marea di porte USB e 2 porte HDMI.

Il Mini PC NiPoGi ha sicuramente uno dei migliori rapporti qualità prezzo. Te lo porti a casa con appena 319 euro. Monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 5700U e anche in questo caso sostenuto da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Un altro ottimo acquisto è il Mini PC ACEMAGIC K1 con Windows 11 pro, AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e scheda grafica AMD Radeon. Lo puoi avere a soli 329,99 euro.

Se vuoi qualcosa di potentissimo allora non farti sfuggire quest'offerta e acquista il Mini PC GMKtec M3 Plus con Intel Core i9 12900HK a soli 522,46 euro. Oltre ad avere un ottimo processore è dotato della bellezza di 32 GB di RAM e di un SSD da 1 TB.

