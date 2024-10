Portatile super potente, con AMD Ryzen 7 e 16GB di RAM a 130€ in meno

Vuoi acquistare un notebook che sia performante senza spendere una barcata di soldi? Pensi che non sia possibile trovare il giusto compromesso? Allora valuta tu stesso. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello questo portatile con AMD Ryzen 7 a soli 459,96 euro, invece che 589,96 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un super sconto di 130 euro sul prezzo di partenza. Davvero un colpaccio. Con questo laptop puoi fare di tutto, girano anche diversi giochi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile performante senza spendere un capitale

Sicuramente una delle cose più interessante in questo momento è il rapporto qualità prezzo di questo portatile. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 7 5700U, supportato da ben 16 GB di RAM, riesce a spingere notevolmente sull'acceleratore. Potrai usare molti programmi pesanti senza problemi e anche diversi giochi.

Possiede un velocissimo SSD da 512 GB che oltre a regalarti uno spazio di archiviazione notevole ti permette di velocizzare l'accensione e l'avvio dei programmi. Inoltre è dotato della scheda grafica AMD Radeon Vega3 e possiede una super batteria da 6000 mAh che dura tantissimo. Ha una tastiera retroilluminata e un display FHD da 16,1 pollici con risoluzione 1920 x 1080 p che risulta sempre perfettamente visibile. Ha un peso di soli 1,8 Kg e uno spessore di appena 7 mm.

A questo prezzo difficilmente puoi trovare di meglio. Per cui non attendere oltre o potrebbe essere tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo computer portatile con AMD Ryzen 7 a soli 459,96 euro, invece che 589,96 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.