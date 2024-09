Portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 in comode rate da 48€ è un affare

Il tuo notebook ti ha lasciato a piedi o non ha più le prestazioni di una volta e quindi vorresti trovare qualcosa di non troppo costoso ma performante? Allora dai un'occhiata a questa fantastica offerta proposta da Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 579 euro, invece che 699 euro.

C'è dunque uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare 120 euro sul totale. Davvero niente male per un ottimo laptop dotato del potente processore Intel Core i5 e di 16 GB di RAM. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a partire da 48,25 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 a prezzo Wow

Il portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 offre prestazioni notevoli grazie come ti dicevo al processore Intel Core i5 di 12ª generazione supportato da 16 GB di RAM. Gode di un SSD da 512 GB che ti permetterà di installare tutti i programmi che desideri e archiviare ciò che vuoi senza fare sacrifici.

Troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home per un'interfaccia intuitiva e in continuo aggiornamento. Possiede un ottimo display da 15,6 pollici FHD con pannello IPS visibile da qualsiasi angolazione e bassa emissione di luce blu. Gode poi della WiFi 6 per connessioni velocissime e ha una tastiera retroilluminata con tasti sensibili che fanno pochissimo rumore. Ha una webcam integrata con microfoni e un sensore di impronte digitali per accedere con maggiore sicurezza.

Sicuramente questa rappresenta una delle migliori soluzioni per avere un notebook prestante senza spendere troppo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 579 euro, invece che 699 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.