Porta la cassa bluetooth Bose in piscina e in spiaggia: sarà festa per tutta l'estate (-14%!)

Bose è un'azienda che assicura il top della qualità per ogni prodotto e per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, la cassa bluetooth Bose viene messa in sconto del 14% per un costo finale d'acquisto di 146,99€.

Cassa bluetooh Bose in offerta: maxi promo attiva

La cassa bluetooth Bose rappresenta un'opzione eccellente per coloro che cercano un diffusore portatile di alta qualità, sia per l'uso domestico che per gli spostamenti. Con un design attentamente progettato e dotato di tecnologie avanzate, il diffusore SoundLink Flex offre un suono avvolgente, chiaro e ricco ovunque ti trovi.

La tecnologia proprietaria PositionIQ assicura una qualità audio ottimale in ogni ambiente e orientamento, rilevando automaticamente la posizione del diffusore per massimizzare la nitidezza del suono. Perfetto per gli amanti delle avventure all'aperto, il SoundLink Flex è impermeabile e galleggia, certificato secondo gli standard IP67 per resistere all'acqua e ai detriti.

Questo diffusore Bluetooth portatile è costruito per durare, con materiali sigillati che lo rendono resistente alla polvere, alle cadute e alla ruggine. Il suo design compatto e ergonomico lo rende facile da trasportare e maneggiare ovunque tu vada, senza temere la corrosione o i danni causati dai raggi UV.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio assicura fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, permettendoti di goderti la tua musica preferita per lungo tempo senza interruzioni. La ricarica avviene tramite cavo USB-C, incluso nella confezione, garantendo praticità e compatibilità con le più moderne fonti di alimentazione.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth Bose viene messa in super sconto del 14% per un prezzo totale e finale di 146,99€.

