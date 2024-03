Porta il CINEMA a casa con la Smart TV LG da 65" in PROMOZIONE SPECIALE

È il momento giusto per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con la Smart TV LG QNED da 65''! Oggi è disponibile su Amazon a soli 879 euro con uno sconto del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell'offertona, hai ancora poche ore a disposizione!

Smart TV LG QNED da 65'': tutte le specifiche tecniche

Con la Smart TV LG QNED da 65'' puoi goderti colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale grazie alla tecnologia esclusiva QUANTUM DOT e NANOCELL.

È dotata di un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. In più questo dispositivo è ideale per il gaming next-gen, in quanto offre un gameplay fluido e reattivo e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K.

Il nuovo design ultra slim vanta solo 29,7 mm di spessore e, in più, ha una nuova base essenziale che si può regolare su due posizioni, per installare comodamente la soundbar sotto allo schermo.

Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta. Inoltre la tv dispone dell'assistente vocale THINQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

