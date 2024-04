Porta i tuoi brani preferiti a spasso con la cassa JBL in MEGA SCONTO

JBL è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi legati al mondo dell'audio e oggi, su Amazon, la cassa JBL viene scontata del 31% e viene venduta al prezzo totale d'acquisto di 30,99€.

Mega sconto del 31% sulla cassa JBL su Amazon

Il diffusore Bluetooth JBL Go 3 è un compagno ideale per chiunque desideri godere di un suono di alta qualità in movimento. Con il potente JBL Pro Sound caratterizzato da bassi corposi, questo speaker offre un'esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva da smartphone o tablet, grazie alla connessione wireless.

Il design portatile e stiloso della cassa JBL Go 3 la rende perfetta per essere portata ovunque. Grazie ai tessuti variopinti, agli inserti espressivi e alle sue ridotte dimensioni, si integra perfettamente con un look di tendenza, garantendo allo stesso tempo un suono audace e di alta qualità.

La resistenza all'acqua e alla polvere, certificata con la classificazione IPX67, rende il diffusore JBL Go 3 adatto per l'ascolto della musica preferita in qualsiasi ambiente, che sia la spiaggia, la piscina o persino sotto la doccia. Questa caratteristica lo rende versatile e adatto a ogni situazione.

Con una lunga autonomia e la possibilità di effettuare lo streaming senza fili tramite Bluetooth, il diffusore JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica. Questo significa poter godere della tua musica ovunque tu vada, senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente.

Su Amazon, oggi, è una giornata ricca di opportunità tra cui uno sconto del 31% sulla cassa bluetooth targata JBL che viene venduta a 30,99€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.