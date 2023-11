Porta a spasso i tuoi 5TB di archiviazione: hard disk esterno portatile di Western Digital IN MAXI SCONTO

L'hard disk esterno di Western Digital è un affidabile compagno di archiviazione digitale, offrendo una generosa capacità di archiviazione di 5 TB in un design portatile e compatto. Con la sua interfaccia USB 3.0, garantisce una rapida trasmissione dei dati, assicurando efficienza e praticità durante le operazioni di archiviazione e recupero. La sua tecnologia di connettività USB lo rende universalmente compatibile, consentendo un facile collegamento a una vasta gamma di dispositivi.

Questo hard disk meccanico presenta un fattore di forma da 2,5 pollici, rendendolo ideale per l'utilizzo portatile. Il suo colore nero conferisce un tocco di eleganza e adatta bene a qualsiasi ambiente. La caratteristica speciale della portabilità, insieme alla connettività USB, lo rende perfetto per chi è in movimento, offrendo una soluzione di archiviazione affidabile per i professionisti in viaggio o gli studenti che necessitano di spazio extra per i propri dati.

Compatibile con computer portatili, questo dispositivo offre una soluzione di archiviazione semplice e conveniente. L'installazione è un gioco da ragazzi, grazie al suo design portatile e alla connessione plug-and-play.

Che tu stia archiviando documenti di lavoro, collezioni multimediali o backup importanti, il Western Digital da 5 TB è progettato per soddisfare le tue esigenze di archiviazione in modo sicuro e efficiente. Coniugando capacità elevata, portabilità e velocità, questo disco rigido offre una soluzione completa per le tue esigenze di archiviazione digitale.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 31% sull'hard disk esterno portatile di Western Digital da 5TB, prezzo finale 124,99€.