PORTA A SPASSO 480GB con l'SSD portatile di Kingston al 46% di SCONTO

L'unità a stato solido Kingston da 480 GB rappresenta una soluzione avanzata per migliorare le prestazioni del tuo sistema informatico. Con un'interfaccia disco rigido Serial ATA-600 e tecnologia di connettività SATA, questa SSD offre una connessione affidabile e veloce per avvio, caricamento e trasferimento di file rapidi.

La capacità di archiviazione digitale di 480 GB fornisce spazio sufficiente per applicazioni e dati, rendendo questa unità ideale sia per l'upgrade di sistemi esistenti che per l'installazione in nuovi dispositivi. Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici la rende adatta a diverse configurazioni, sia desktop che laptop.

La caratteristica speciale di essere resistente agli urti garantisce maggiore affidabilità e durabilità rispetto a un tradizionale disco rigido meccanico. Questo la rende particolarmente adatta per l'uso in ambienti in cui potrebbe essere sottoposta a sollecitazioni fisiche. Quest'unità a stato solido Kingston si distingue per la sua efficienza e affidabilità nel fornire prestazioni rapide e consistenti nel tempo.

Si consiglia di verificare la compatibilità hardware tramite il configuratore di aggiornamento online del produttore prima di effettuare l'acquisto, garantendo un'integrazione senza problemi nel tuo sistema. Con il suo colore nero elegante, questa SSD offre un potenziamento significativo alle prestazioni del tuo dispositivo, contribuendo a rendere più veloce e affidabile l'archiviazione dei tuoi dati.

Oggi, su Amazon, l'SSD di Kingston viene messo in sconto del 46% per un costo totale d'acquisto di 36€. Approfittane adesso!