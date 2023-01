Polar Vantage V: lo smartwatch dei sogni a un OTTIMO prezzo

Ti segnalo questa offerta del weekend da prendere al volo per metterti al polso uno degli smartwatch più belli e performanti sul mercato a un prezzo super vantaggioso. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Polar Vantage V a soli 197,96 euro, invece che 257,69 euro.

Grazie a questo sconto del 23% segnaliamo un minimo storico. Inutile dire che a questo prezzo lo vorranno in tanti e dovrai essere rapido. Tra l'altro questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo smartwatch ha il GPS integrato e ti permette di monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24. Possiede tantissime modalità sportive e a una batteria infinita.

Polar Vantage V: lo smartwatch per chi non vuole fare rinunce

Polar Vantage V possiede sia un GPS che un barometro integrato. Questo ti permette di avere una rilevazione precisa della velocità, della distanza e del percorso che stai facendo. Inoltre è in grado di restituirti dati come altitudine, pendenza, salita e discesa. Puoi anche visualizzare un indicatore dello sforzo a cui il tuo corpo viene sottoposto durante l'allenamento.

Avrai la possibilità di scegliere fra oltre 130 modalità sportive con rilevazioni precise e dati in tempo reale. È resistente all'acqua fino a 50 m e quindi usarlo per nuotare. Mentre svolgi quest'attività rileva automaticamente la frequenza cardiaca, lo stile di nuoto, la distanza e il numero di bracciate. Ovviamente è anche in grado di ricevere notifiche come messaggi, e-mail ed eventi segnalati sul calendario. Ciliegina sulla torta, ha una batteria enorme che può durare per 40 ore con tutte le funzionalità attive.

Questo è davvero uno smartwatch che non teme rivali e a questo prezzo assolutamente un affare. Non perdere tempo perché non durerà molto. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Polar Vantage V a soli 197,96 euro, invece che 257,69 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.