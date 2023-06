Per quanto il mercato degli smartwatch sia dominato dalle proposte di Apple, Samsung e via dicendo, bisogna prestare attenzione anche al resto, perché i prodotti di qualità non mancano di certo. È il caso del Polar Vantage M2, ideale per il monitoraggio dell'attività sportiva e della salute. Il suo prezzo di listino è di 299€, ma oggi lo acquisti a soli 159€ grazie allo sconto Amazon del 47%.

Affare? Senza ombra di dubbio!

Minimo storico per il Polar Vantage M2: lo smartwatch è scontato del 47% su Amazon!

Il Polar Vantage M2 è l'ideale per gli atleti e gli appassionati di fitness che desiderano tenere traccia delle proprie attività sportive in modo accurato e approfondito.

Lo smartwatch è dotato di GPS, che consente di registrare con precisione la distanza, il percorso e la velocità durante l'allenamento all'aperto. È molto utile per attività come la corsa, il ciclismo o l'escursionismo, in cui è importante conoscere i dettagli del percorso e la distanza percorsa.

Inoltre, l'orologio Polar offre un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca grazie all'apposito sensore ottico. Questa funzionalità permette di monitorare l'intensità dell'allenamento e di valutare il livello di sforzo durante l'attività fisica. È possibile impostare zone di frequenza cardiaca personalizzate e ricevere avvisi quando si esce da queste zone target.

Il Vantage M2 fornisce anche una serie di strumenti per il monitoraggio del recupero e dell'allenamento. Ad esempio, il Polar Training Load Pro analizza il carico di allenamento e fornisce consigli personalizzati sulla durata e sull'intensità degli allenamenti. La funzione Recovery Pro valuta invece il livello di recupero e suggerisce il momento migliore per riprendere l'attività fisica.

Per quanto riguarda il sonno, il Polar Vantage M2 monitora la qualità e fornisce informazioni sulle diverse fasi del sonno, come il sonno profondo, il sonno leggero e il tempo di veglia. È dunque uno strumento utile per valutare la qualità del riposo e apportare eventuali modifiche allo stile di vita per migliorare la qualità del sonno.

L'orologio offre ovviamente anche funzionalità che ci si aspetterebbe da uno smartwatch, tra cui notifiche dallo smartphone con cui è abbianto, controllo della musica e allarmi. Poi, i dati di allenamento possono essere sincronizzati con l'app Polar Flow sullo smartphone o sul computer, consentendo una visualizzazione dettagliata dei progressi nel tempo e l'analisi approfondita delle prestazioni.

In termini di resistenza, infine, il Polar Vantage M2 è impermeabile fino a 30 metri di profondità, il che significa che può essere utilizzato per il monitoraggio delle attività di nuoto senza problemi.

