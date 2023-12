Polar Unite Fitness Watch crolla a 102,90€ su Amazon (-25%)

Lo smartwatch Polar Unite Fitness Watch, con activity tracker e analisi del sonno, è in vendita su Amazon a 102,90€ nella colorazione verde menta, grazie a uno sconto del 25%. Negli ultimi 90 giorni il prezzo medio registrato era superiore ai 140€. Ecco il link all’offerta.

Polar Unite Fitness Watch è uno smartwatch dal design moderno e funzionale, ideale come guida per l’allenamento quotidiano, dotato di GPS e funzioni molto interessanti relative al monitoraggio del sonno.

Polar Unite Fitness Watch in sconto del 25% su Amazon

Il prodotto, ideale per chi vuole avere a portata di mano tante funzioni utili senza rinunciare allo stile elegante, offre un’app per la guida all’allenamento giornaliero. L'applicazione in questione è FitSpark, che regala suggerimenti di allenamento semplici e ad hoc.

Altri punti di forza dell'orologio sono l’analisi del sonno, la funzionalità Nightly Recharge e il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dell’attività fisica, con lo smartwatch che è in grado di rilevare ogni movimento e tenerne traccia.

In più, grazie alla tecnologia Polar Precision Prime, è possibile avere un monitoraggio costante e preciso della frequenza cardiaca. A tutto questo si aggiunge la semplicità d'uso, con touchscreen a colori e un ampio schermo che permette di visualizzare tutti i dettagli più importanti.

Polar Unite Fitness Watch nella colorazione verde menta si trova in offerta sul sito amazon.it a 102,90€, con un risparmio del 25% rispetto al prezzo di vendita consigliato. La disponibilità è immediata e i clienti Prime beneficiano della spedizione gratuita e la consegna veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.