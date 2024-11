Xiaomi 14T: il top gamma che oggi costa come un medio gamma

È qualche settimana che stai valutando gli smartphone top di gamma per acquistarne uno che garantisca il giusto compromesso tra prestazioni e costo? Allora la tua ricerca si può dire conclusa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mitico Xiaomi 14T da 256 GB a soli 469 euro, invece che 649,90 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte uno sconto del 28% che solo oggi ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 181 euro sul totale. Avrai per le mani uno smartphone incredibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 93,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi 14T: a questa cifra non ha rivali

Possiamo dire senza ombra di dubbio che Xiaomi 14T a questo prezzo è il migliore smartphone top di gamma che puoi avere. Si presenta con il potente processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM che offrono prestazioni straordinarie. E gode di una memoria interna da 256 GB che non si esaurisce mai.

Possiede una bellissima fotocamera con sensore principale Leica da 50 MP e sensore di immagine Sony IMX906, più fotocamera frontale da 32 MP. Gode di un generoso display AMOLED dotato di intelligenza artificiale e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Risulta maneggevole grazie un peso di soli 195 grammi e uno spessore di appena 7,80 mm. Inoltre nasconde una super batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida da 67 W.

Se aspetti troppo tempo sicuramente non lo trovi più a questa cifra. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 14T da 256 GB a soli 469 euro, invece che 649,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.