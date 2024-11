Logitech G G309 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming straordinario

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio mouse per acquistarne uno che sia senza fili e che abbia delle ottime prestazioni per il gaming? Allora non perdere questa occasione che ti sto segnalando. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G G309 LIGHTSPEED a soli 65,99 euro, invece che 94,99 euro.

Anche se potresti non vederlo da mobile, tieni presente che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 31%, per cui adesso risparmi ben 29 euro sul totale. E avrai per le mani un mouse senza fili in grado di garantire prestazioni strabilianti.

Logitech G G309 LIGHTSPEED: gioca da pro

Che tu sia un appassionato di videogiochi o ti reputi un vero gamer, con il mouse wireless Logitech G G309 LIGHTSPEED vedrai la differenza durante le tue partite. Grazie al suo spettacolare sensore HERO 25K scorre in modo fluido e veloce su qualsiasi superficie. Soprattutto il puntamento negli giochi fps subirà un'impennata incredibile e incomincerai a non perdere più nemmeno una partita.

Ha un peso di soli 86 grammi, con la batteria AA inclusa, e lo riesci a muovere velocemente senza fatica. È poi dotato di diversi tasti per tutte le scorciatoie che desideri e, con il software dedicato gratuito li potrai anche personalizzare. Inoltre grazie al suo ricevitore che trovi incluso lo colleghi in un secondo al tuo computer e la connessione è straordinaria, senza lag e velocissima. Ultima cosa, non meno importante, ha una tecnologia di risparmio energetico e quindi la batteria ha un'autonomia di ben 300 ore.

Fai veloce perché questa è assolutamente un'offerta destinata a scadere da un momento all'altro. Quindi prima che arrivi questo momento, vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless da gaming Logitech G G309 LIGHTSPEED a soli 65,99 euro, invece che 94,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.