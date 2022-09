POCO M5 e M5s: offerta di lancio sui due nuovi smartphone

POCO M5 e M5s sono i due nuovi smartphone dell'etichetta indipendente di Xiaomi che sono disponibili adesso per l'acquisto anche in Italia. I due dispositivi si contraddistinguono per un prezzo contenuto e prestazioni elevate per la categoria e adesso hai anche un nuovo vantaggio.

Acquistandoli oggi puoi approfittare infatti di una fantastica promozione di lancio che ti permette di averli ad un costo ancora più conveniente. Lo sconto è attivo su entrambi le varianti dei due dispositivi permettendoti di risparmiare ulteriormente rispetto ad un prezzo di attacco già molto aggressivo.

POCO M5 e M5s: caratteristiche tecniche e prezzo di lancio

POCO M5 è uno smartphone entry-level che punta a raggiungere nuovi standard a livello di benchmark per la categoria di appartenenza. M5s è un mid-range pensato per l'intrattenimento capace di eccellere nella fotografia, nel display e nel suo comparto audio.

POCO M5 - Link all'offerta

Pensato per il gaming, POCO M5 è alimentato dal processore MediaTek Helio G99 progettato per garantire fantastiche esperienze di gioco insieme a una lunga durata della batteria. Il chipset include una CPU octa-core, con due Cortex-A76 ad alte prestazioni con velocità di clock massima a 2.2GHz, più un Arm Mali-G57MC2. Con la tecnologia Game Turbo 5.0 si ha un'esperienza personalizzata per il gaming, offrendo al contempo un'autonomia sorprendente.

Il tutto è splendidamente risaltato dal display 6.58 pollici Full HD+ DynamicSwitch a 90Hz, la cui frequenza di aggiornamento rapida è anch'essa pensata per sessioni di gaming che non temono confronti. A seconda di ciò che stai facendo, comunque, puoi modificare il refresh rate per adattarlo alle tue esigenze, in modo da risparmiare energia e prolungare la durata della potente batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 18W.

Non viene comunque dimenticato il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e una macro camera da 2 megapixel per primi piani ultradettagliati.

POCO M5s - Link all'offerta

Parlando di fotocamere, è il punto di forza di POCO M5s che ti permette di scattare foto spettacolari e registrare straordinari video in 4K con un sistema che include una fotocamera principale da 64 megapixel, una ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per profondità e ripresa dei primi piani.

La parte anteriore ospita una fotocamera da 13 megapixel per selfie perfetti e videochiamate di alta qualità. Il supporto alla tecnologia della fotografia computazionale AI ti permette di sfruttare al meglio tutte le qualità degli obiettivi, per ritratti, fotografia paesaggistica e foto in condizioni di scarsa luminosità.

Il display Full HD+ da 6.43 pollici di tipo AMOLED e con doppio speaker permette di avere con se un piccolo cinema tascabile. I due altoparlanti ti sorprenderanno per il suono avvolgente che sono in grado di erogare, mentre il pannello ti coinvolgerà per i suoi colori brillanti e realistici con un rapporto di contrasto di 4.5 milioni a 1 e una gamma di colori DCI-P3.

Lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Helio G95 con potente GPU ARM Mali-G76 MC4 che ti permette di godere di fantastiche prestazioni grafiche con un'ottima efficienza energetica grazie alla batteria da 5000mAh, che offre fino a 12 ore di autonomia in gaming, un giorno e mezzo per chiamate vocali e addirittura un mese in standby. Supporta la ricarica rapida a 33W e può ricaricarsi interamente in poco più di un'ora. L'aspetto ancora più sorprendente: tutto questo pesa solo 178 grammi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.