Poco F6 da 256GB con ricarica da 90W e doppia fotocamera da 50MP (-140€)

Il Black Friday di Amazon oggi arriva in anticipo e se fai veloce puoi avvalerti di un esclusiva pazzesca per acquistare uno smartphone eccezionale a molto meno del suo prezzo. Dunque metti subito nel tuo carrello Poco F6 da 256 GB a soli 309,90 euro, invece che 449,90 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Sul prezzo originale, che puoi vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi, c'è uno sconto del 31% che quindi adesso ti permette di risparmiare la bellezza di 140 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Poco F6: medio gamma spettacolare a prezzo entry level

Poco F6 è uno smartphone di fascia medio alta ma oggi lo potrai avere praticamente al prezzo di un entry level. Ecco perché si tratta di un'occasione da non perdere. Grazie al suo potentissimo processore Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm, supportato da 8 GB di RAM, è in grado di garantire prestazioni eccezionali. Ha un fantastico display Flow AMOLED da 6,67 pollici dotato di un refresh rate a 120 Hz.

Gode di una memoria interna da 256 GB, in questa versione, e potrai avvalerti della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet. Potrai anche inserire due schede Sim diverse. È dotato di una batteria straordinaria da 5000 mAh con ricarica turbo da 90 W che lo riporta al 100% in circa 15 minuti. E poi possiede una fotocamera Sony IMX882 con sensore principale da 50 MP per scatti professionali senza sforzo.

Inutile ribadire che l'offerta durerà pochissimo. Il prezzo è veramente molto più basso di quello che dovresti spendere. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Poco F6 da 256 GB a soli 309,90 euro, invece che 449,90 euro. Concludi subito l'ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.