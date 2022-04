POCO F4 GT: flagship killer con Snapdragon 8 Gen 1

POCO F4 GT, smartphone di fascia alta presentato qualche giorno fa dopo una lunga serie di rumor, leak, indiscrezioni varie e teaser ufficiali, è già disponibile su Aliexpress a 589€.

Munito di un design curato che non ha nulla da invidiare a dispositivi realizzati da brand ben più blasonati, POCO F4 GT rappresenta senza ombra di dubbio uno degli smartphone più interessanti di questa prima metà del 2022.

POCO F4 GT è potente e costa poco

Il punto di forza del device è ovviamente la presenza del processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un dettaglio da non trascurare considerando il prezzo di lancio molto aggressivo. Al suo fianco trovano posto 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1: queste specifiche garantiscono un'esperienza di utilizzo senza sconti o limiti.

Non è da sottovalutare l'ottimo display AMOLED DotDisplay da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10+, vetro Gorilla Glass Victus e luminosità massima di 800 nit; è perfetto per l'utilizzo quotidiano ed è una gioia per gli occhi durante le fasi di gaming più concitate. A tal proposito, il device monta un particolare sistema di raffreddamento con camera di vapore per garantire lunghe ore di gaming senza temere fenomeni di surriscaldamento, mentre la batteria da 4700 mAh può contare sulla ricarica rapida da 120W per offrire il 100% di batteria dopo appena 17 minuti di ricarica.

POCO F4 GT monta anche due grilletti magnetici che si attivano con un semplice slider: sono completamente personalizzabili e garantiscono un'esperienza di gioco incredibilmente soddisfacente.

Che dire: il nuovo device di POCO ha tutto il necessario per garantire un'esperienza di utilizzo al top in ogni situazione, anche nel gaming. Se siete interessati al device, vi ricordiamo che potete acquistarlo a questo link a 589€.

POCO Watch in offerta

Di fianco al nuovo smartphone di POCO, è disponibile un'offerta per acquistare POCO Watch a un prezzo niente male. Il nuovo smartwatch è dotato di un bel pannello AMOLED da 1.6 pollici con una cassa robusta, una batteria con 14 giorni di autonomia e un mix di sensori niente male: GPS, accelerometro, giroscopio e il tracking del battito cardiaco e molto altro.

Il wearable, come dicevamo, è disponibile in offerta a questo link.

Scheda tecnica