POCO F4 GT 5G 256 GB al nuovo minimo storico su Amazon (374€)

Il POCO F4 GT 5G da 256 GB è tra i protagonisti assoluti delle offerte di giornata in casa Amazon. Oggi è infatti acquistabile a 374,21€ invece di 590,77€, grazie allo sconto del 37% che consente un risparmio di più di 200,00€ sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Volendo, è possibile pagarlo anche in 5 rate senza interessi da 74,85€ al mese scegliendo l’opzione del pagamento rateale al check-out. Ecco il link all’offerta.

POCO F4 GT è tra i migliori smartphone di fascia media disponibili in questo momento. Il suo fiore all'occhiello è lo Snapdragon 8 Gen 1, il processore top di gamma del 2022.

POCO F4 GT 5G 256 GB in sconto del 37% su Amazon

Con il modello F4 GT l'azienda POCO si rivolge a tutti gli appassionati di gaming, proponendo uno smartphone potente e dalle prestazioni al top a un ottimo prezzo. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. La configurazione a cui viene proposto prevede 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con il processore Snapdragon 8 Gen 1 affiancato dalla GPU Adreno 730.

Ottimo il feedback della vibrazione, studiato anche per venire incontro alle esigenze dei giocatori, così come l'apposita modalità gaming, che consente di registrare gameplay e portare le prestazioni del telefono ancora più avanti. Da segnalare infine la ricarica rapida a 120W, che permette di passare dallo 0 al 100 di carica in appena 17 minuti.

Lo smartphone POCO F4 GT è in offerta a soli 374,21€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati a Prime che possono beneficiare della consegna gratuita.

