Ebbene sì, Sony - anche tramite il suo nuovo store digitale per il mercato italiano - propone PlayStation 5 Standard Edition a 549,99€. Ma perché mai dovresti spendere questa cifra quando la console di ultima generazione è su eBay a soli 489,99€?! PS5 è venduta da neophoniastore, venditore professionale con feedback positivo del 99,6%. E le spedizione è anche gratuita!

PlayStation 5 Standard Edition: prezzo SHOCK su eBay

PlayStation 5 è alimentata da una CPU AMD Zen 2 a 8 core e una GPU AMD RDNA 2 personalizzata, che consente di ottenere una grafica eccezionale e prestazioni di gioco fluide. La console è dotata di una memoria GDDR6 a 16 GB e un'unità SSD ad alta velocità da 825 GB, che consente di ridurre drasticamente i tempi di caricamento del gioco.

La PS5 supporta la risoluzione 4K a 120 FPS e ha una serie di nuove funzionalità, tra cui il ray tracing hardware, la tecnologia haptic feedback, i grilletti adattivi e l'audio 3D. La tecnologia haptic feedback, ad esempio, permette ai giocatori di percepire sensazioni tattili, come la vibrazione delle corde di un'arco o il rinculo di un'arma.

La PS5 è anche dotata di un'interfaccia utente aggiornata e di una serie di altre funzionalità, tra cui la possibilità di giocare a giochi della precedente generazione di PlayStation tramite la retrocompatibilità. C'è poi il controller DualSense, che offre una maggiore sensibilità e precisione rispetto ai precedenti controller DualShock.

Vuoi un quadro più chiaro? Di seguito un elenco puntato con le principali caratteristiche.

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati.

Sistema I/O integrato: l’integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Ray-tracing: lasciati coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz: divertiti con un’azione di gioco fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili , con supporto per output a 120 Hz sui display 4K.

Retrocompatibilità: divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5.

A differenza dei diversi bundle che si trovano in giro, in questo caso all'interno della confezione non è incluso alcun gioco. Ma non ti preoccupare, perché non è assolutamente un problema. Tramite lo store di PlayStation puoi fin da subito scaricare giochi completamente gratuiti come Fortnite e Call of Duty Warzone 2.0, e poi - se ti abboni al Plus - ogni mese hai la possibilità di scaricare giochi senza sborsare nemmeno un euro.

