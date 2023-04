Nella tua lista dei desideri c'è anche PlayStation 5? La console di ultima generazione firmata Sony non è più solo un miraggio (per fortuna), e la si trova anche a buon prezzo. Un esempio è il seguente: su eBay acquisti a 509€ il bundle che include la versione standard della console e l'esclusiva God of War Ragnarok. I costi di spedizione, poi, sono completamente azzerati.

PlayStation 5 con GOW Ragnarok: il bundle da favola ad un super prezzo su eBay

Non ce ne voglia Microsoft, ma PlayStation 5 (così come le precedenti generazioni) è il punto di riferimento per il settore dell'intrattenimento videoludico. La piattaforma del gigante nipponico non ne vuole proprio sapere di cedere il suo trono, anzi conquista nuovi appassionati anno dopo anno.

Il successo della console in bianco (ma personalizzabile) è dettato principalmente da due fattori: fantastici titoli in esclusiva (God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man, giusto per citarne alcuni), e una scheda tecnica da urlo.

Di seguito trovi un elenco con le principali caratteristiche di PlayStation 5.

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati.

Sistema I/O integrato: l’integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Ray-tracing: lasciati coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz: divertiti con un’azione di gioco fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili , con supporto per output a 120 Hz sui display 4K.

Retrocompatibilità: divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5.

All'interno della confezione trovi la console, ovviamente, e un controller DualSense. C'è anche il pluripremiato God of War Rangarok, esclusiva PlayStation. E poi, una volta accesa, potrai scaricare alcuni titoli completamente gratuiti e super popolari, come Fortnite e Warzone 2.0. Infine, se attivi subito un abbonamento al Plus, puoi scaricare i giochi gratuiti del mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.