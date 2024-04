Playoff NBA, Thunder-Pelicans: dove vedere gara-2 in diretta TV

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, i Thunder ospiteranno i Pelicans in gara-2 del primo turno dei playoff NBA. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport NBA (canale 209).

La visione della partita è garantita in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Sky Sport. Se non hai ancora sottoscritto l'abbonamento, puoi approfittare della promo Prova Sky Q, che al costo di soli 9 euro per 30 giorni consente di accedere all'intera programmazione di Sky e Netflix: al termine della prova puoi scegliere se rinnovare o disdire senza costi aggiuntivi.

Come e dove vedere gara-2 tra Thunder e Pelicans in diretta TV (playoff NBA)

Gara-2 del primo turno dei playoff NBA tra Thunder e Pelicans sarà visibile su Sky Sport NBA, canale 209 di Sky. L'orario di inizio della partita è in programma per le 3:30 del mattino di giovedì 25 aprile.

Dopo l'infortunio di Zion Williamson nella sfida del play-in contro i Lakers, pochi si sarebbero aspettati una gara-1 così combattuta, con gli ospiti che hanno perfino avuto in mano la palla del sorpasso, o quantomeno del pareggio, nei secondi finali. Riusciranno i Pelicans a sovvertire i pronostici e compiere l'impresa in gara-2? Non ci resta che scoprirlo questa notte, con la palla a due prevista per le ore 3:30 (qui sotto il video degli highlights di gara-1).

