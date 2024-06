PixPay: la carta prepagata per minorenni sicura, educativa e pratica

PixPay è una società francese specializzata in servizi finanziari per tutta la famiglia. Tra i suoi strumenti di eccellenza si annovera la carta prepagata per minorenni PixPay, una carta sicura, educativa e pratica, scelta da migliaia di famiglie italiane nell'ultimo periodo.

Con la carta prepagata PixPay si ha una carta Mastercard sicura a partire dall'età di dieci anni, un'applicazione progettata per i ragazzi ed educarli a livello finanziario, più un'applicazione che consente ai genitori di avere tutto sotto controllo. Puoi ordinarla su questa pagina del sito PixPay.it o cliccando il bottone qui sotto.

Le funzionalità della carta prepagata per minorenni PixPay

Sicura, educativa e pratica, questi i tre principali punti di forza di PixPay, la carta prepagata per minorenni. Sicura perché i genitori possono attivare o disattivare i prelievi, così come i pagamenti online o contactless agendo direttamente dall'applicazione.

Si dimostra inoltre pratica nella programmazione dell'invio automatico della paghetta dall'app, l'invio dei soldi con un tap e la ricezione delle notifiche in tempo reale delle spese compiute dai propri figli. E poi offre oltre trenta funzionalità educative che hanno l'obiettivo di insegnare ai minori come gestire il budget a loro disposizione, tra cui metodi di risparmio, collette e missioni retribuite.

La carta PixPay è ordinabile in due minuti su questa pagina del sito ufficiale pixpay.it. Non è richiesto alcun documento in fase d'iscrizione, né occorre aprire un nuovo conto bancario o associare la carta ad un conto corrente. Confermiamo inoltre che l'abbonamento mensile è senza vincoli e che la carta arriva al proprio domicilio nel giro di cinque-sette giorni. Puoi ordinare la carta premendo il bottone posizionato qui sotto.

