Pixel Watch 2 è ufficiale: dettagli, prezzo e preorder su Amazon

Google presenta Pixel Watch 2, il nuovo smartwatch che si integra nell'ecosistema che comprende anche i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ad un prezzo di partenza di 399 euro, puoi già prenotarlo su Amazon con data di uscita fissata al prossimo 12 ottobre. Di seguito, invece, scopriamo cosa rende questo nuovo smartwatch diverso dal predecessore.

Pixel Watch 2: scopriamo le caratteristiche tecniche

Il nuovo sensore avanzato per il rilevamento della frequenza cardiaca, supportato dall'intelligenza artificiale di Google, fornisce informazioni accurate sulla tua salute e il tuo fitness, con funzioni avanzate di monitoraggio del sonno, notifiche per tachicardia e bradicardia, oltre a indicatori del livello di recupero giornaliero.

E ora, con l'aggiunta della funzione "Risposta del corpo" e di un sensore per la temperatura cutanea, Pixel Watch 2 offre le migliori funzionalità di Fitbit per la gestione dello stress.

Questo orologio innovativo ti offre anche nuove funzionalità come il "controllo di sicurezza", che effettua controlli proattivi per darti tranquillità. E con Pixel Watch 2, puoi accedere direttamente dal tuo polso alle app e ai servizi Google, come l'Assistente Google, Gmail, Calendario e molto altro. La sua leggera cassa in alluminio al 100% riciclato ti permette di indossarlo comodamente per tutto il giorno e tutta la notte.

Pixel Watch 2 presenta un nuovo sensore di rilevamento della frequenza cardiaca a multipropagazione, progettato per migliorare la qualità del segnale. Questo sensore si adatta automaticamente alle tue attività, passando dalla modalità a propagazione singola alla multipropagazione e viceversa. Durante l'attività fisica, utilizza diversi LED e fotodiodi per misurare il segnale del battito cardiaco da diverse posizioni e angolazioni, garantendo misurazioni più precise indipendentemente dall'intensità dell'esercizio.

Il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca ti consente di accedere a informazioni chiave sulla tua salute, tra cui i minuti di attività fisica e il monitoraggio della risposta del corpo. Fitbit ti aiuta a comprendere quando il tuo corpo reagisce allo stress, offrendo suggerimenti per aumentare la tua resilienza attraverso il rilevamento, l'intervento e la registrazione dei tuoi stati d'animo.

Pixel Watch 2 offre poi promemoria automatici per l'inizio e la fine dell'allenamento, rilevando diverse tipologie di attività fisica, come corsa, escursioni in bicicletta all'aperto e altro ancora. L'allenamento a zone di frequenza cardiaca ti guida con segnali vocali e aptici, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento.

La batteria di Pixel Watch 2 garantisce un'autonomia di 24 ore con il display sempre attivo e una giornata di ricarica in soli 80 minuti. Questo ti consente di utilizzare tutte le funzionalità di Google e Fitbit durante tutto il giorno e la notte.

Con un design moderno e innovativo, con una cassa in alluminio leggero al 100% riciclato e un vetro di copertura sottile ma resistente, il dispositivo è disponibile in quattro combinazioni di colori e offre una vasta gamma di accessori per personalizzare il tuo stile e utilizzarlo in diverse occasioni, incluso l'allenamento in palestra.

