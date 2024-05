Offerte imperdibili su prodotti Corsair alla Gaming Week di Amazon

Se sei un appassionato di tecnologia e gaming, non puoi perderti le promozioni esclusive sui prodotti Corsair durante la GAME WEEK di Amazon. Abbiamo selezionato per te una serie di prodotti di alta qualità, perfetti per migliorare le prestazioni del tuo PC e rendere la tua esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Corsair VENGEANCE RGB

La Corsair VENGEANCE RGB DDR5 è una memoria per desktop ottimizzata per AMD, con una capacità di 32GB (2x16GB) e una frequenza di 6000MHz C30. Dotata di illuminazione RGB personalizzabile, offre prestazioni elevate e un'estetica accattivante per il tuo PC gaming.

Corsair Alimentatore Modulare

L'alimentatore Corsair Rm850X 80 Plus Gold offre una potenza di 850 Watt con certificazione 80 Plus Gold per un'elevata efficienza energetica. Con ventola a levitazione magnetica da 135 mm e condensatori giapponesi di alta qualità, garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile.

Cuffie da Gioco Senza Fili

Le cuffie da gioco CORSAIR VOID RGB ELITE offrono un suono surround 7.1 immersivo, un microfono omnidirezionale e padiglioni auricolari in microfibra per un comfort ottimale anche durante le lunghe sessioni di gioco. Compatibili con iCUE, sono perfette per PC, Mac, PS5 e PS4.

Raffreddatore CPU LCD a Liquido

Il CORSAIR iCUE LINK H150i è un raffreddatore CPU a liquido con un radiatore da 360 mm e ventole QX120 RGB per un'eccellente dissipazione del calore. Dotato di uno schermo LCD IPS da 2,1", è compatibile con Intel LGA 1700, AMD AM5 e include un hub di sistema iCUE LINK.

Mouse da Gioco

Il CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS MMO è un mouse da gioco wireless con 26.000 DPI, 16 pulsanti programmabili e una batteria che dura fino a 150 ore. Compatibile con iCUE, è perfetto per PC, PS5, PS4 e Xbox.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte e migliora il tuo setup gaming con i prodotti Corsair durante la GAME WEEK di Amazon!

