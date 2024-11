Pixel Tablet supporta ora la VPN integrata Google: più sicurezza

Con il rilascio della beta di Android 15 QPR2, il Pixel Tablet di Google guadagna una funzione attesa da molti: il supporto per la VPN integrata, già disponibile sui dispositivi Pixel più recenti. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per garantire la sicurezza e la privacy online anche agli utenti del tablet targato Google.

In precedenza, la VPN integrata era esclusiva della gamma Pixel 7 e dei modelli successivi, lasciando il Pixel Tablet senza questa protezione nonostante appartenesse alla stessa generazione. Sebbene Google non abbia fornito una spiegazione ufficiale per questa esclusione iniziale, l’ultimo aggiornamento beta colma questa lacuna. Come confermato da alcuni utenti e riportato da Android Authority, la VPN ora è preinstallata sul Pixel Tablet e si integra perfettamente con il sistema operativo.

A differenza del servizio VPN di Google One, interrotto all’inizio dell’anno, questa VPN integrata funziona senza richiedere app aggiuntive. Si tratta di una soluzione più leggera e priva di notifiche persistenti, pensata appositamente per l’ecosistema Pixel. L’attivazione è semplice e intuitiva, permettendo di migliorare la protezione online senza complicazioni.

Bug e lacune della versione beta

Essendo una versione beta, l’aggiornamento potrebbe presentare piccoli bug o instabilità, caratteristiche tipiche di un software non definitivo. Tuttavia, l’introduzione di questa funzionalità è una buona notizia per gli utenti attenti alla sicurezza, che ora possono beneficiare di un livello di protezione simile a quello offerto dagli smartphone Pixel.

La compatibilità del Pixel Tablet con la VPN non è ancora indicata nelle pagine di supporto ufficiali di Google, ma tutto lascia intendere che si tratti di una scelta voluta e destinata a rimanere. Una modifica nella configurazione della build conferma infatti che il servizio è stato specificamente abilitato sul tablet.

Il rilascio stabile di Android 15 QPR2, previsto per marzo 2025, renderà probabilmente permanente questa funzionalità, consolidando il Pixel Tablet come un dispositivo allineato ai più recenti standard di sicurezza Pixel.