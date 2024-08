Pixel Studio: Google lancia app per la creazione di immagini AI

La nuova gamma di smartphone Pixel 9 è stata il momento clou dell'evento Made by Google 2024. Tuttavia, l'azienda ha anche annunciato una nuova app per creare immagini AI, chiamata Pixel Studio. L'applicazione utilizza il modello Imagen 3 di Google per trasformare prompt di testo in immagini. Oltre alla creazione di immagini di base, l'app offre strumenti di modifica AI sul dispositivo, che consentono di riposizionare o cancellare oggetti all'interno della cornice. Pixel Studio suggerirà anche stili artistici (cinema, anime, ecc.) a seconda del prompt. Tale app è gratuita per tutti gli utenti che acquisteranno un Pixel 9. Non è chiaro se l'app arriverà sui vecchi dispositivi Pixel.

Pixel Studio: hardware AI in cloud per la generazione rapida delle immagini

Come accennato, Pixel Studio utilizza il modello Imagen 3. Come Midjourney e altri generatori di immagini AI, Imagen 3 si basa su una tecnologia di apprendimento automatico chiamata “diffusione” che gli consente di convertire prompt basati su testo in immagini. Sebbene un generatore di immagini su dispositivo possa sembrare impressionante, vale la pena notare che persino l'ultimo SoC Tensor G4 di Google non è in grado di eguagliare la potenza di elaborazione dell'hardware AI dedicato che opera nel cloud. Questo è il motivo per cui la generazione effettiva delle immagini richiede ancora Imagen 3, mentre un modello più piccolo integrato nel dispositivo gestisce solo le modifiche successive.

Gli utenti con vecchi dispositivi Pixel o altri Android possono ancora creare immagini generate dall'AI tramite l'overlay Gemini su dispositivi mobili. Basta chiedere semplicemente al chatbot di generare un'immagine. Questa funzionalità è disponibile da un po' di tempo, ma richiede una connessione Internet e non produrrà risultati così rapidamente come Pixel Studio. Inoltre, l'interfaccia del chatbot non offre alcuna funzionalità di modifica una volta che è stato generato un set di immagini. Tuttavia, Google ha anche annunciato dei miglioramenti all'overlay Gemini, consentendo di trascinare e rilasciare immagini generate dall'intelligenza artificiale direttamente in un'e-mail o in una chat. Pixel Studio è stata rilasciata poco dopo che Apple ha annunciato il suo generatore di immagini AI per iPhone, Image Playground. L'app dovrebbe arrivare insieme ad altre funzionalità di Apple Intelligence che competono con altri aspetti di Google Gemini. Infine, Image Playground di Apple utilizzerà un modello on-device per generare immagini offline.