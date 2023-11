Più salute e meno noie con la Friggitrice ad Aria 2 in 1 in OFFERTA!

Il cibo fritto è tra i più apprezzati e utilizzati al mondo, ma purtroppo sono anche ben note le ripercussioni che l'abuso di questo tipo di cucina possa avere a causa del troppo olio, e della reazione chimica della frittura. Per fortuna ora è possibile fare un passo in avanti verso una frittura più sana, grazie alle friggitrici ad aria, come questa incredibile di Moulinex, ora in OFFERTA!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon la Friggitrice ad aria Moulinex 2 in 1 a soli 89,99€, ovvero ben 70€ in meno rispetto al prezzo di listino del prodotto!

Più fritto, meno rischi!

La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per fritture sane e grigliate impeccabili: infatti senza l'uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili (4,2 L).

Questa Friggitrice ad aria Moulinex possiede anche 8 programmi di cottura automatici, che potrai impostare per preparare un'ampia selezione di piatti, come Patatine fritte, Crocchette, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dessert. Un gioiellino che farà la differenza in cucina!

