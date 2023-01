PipeWire 0.3.65: arrivato il supporto al Bluetooth MIDI

I coder del progetto PipeWire, programma open source che gestisce i flussi multimediali audio e video dei vari applicativi nelle distribuzioni Linux, hanno annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento di tale applicativo. PipeWire 0.3.65 integra una pletora di novità che migliorano concretamente la UX (User Experience) del server audio in questione, che nell'ultimo periodo sta via via soppiantando lo storico PulseAudio. PipeWire 0.3.65 implementa il supporto ai Bluetooth MIDI device. Per la precisione la gestione di questi dispositivi avviene tramite una componente software aggiuntivo di WirePlumber ovvero il modular session e policy manager del progetto.

I Bluetooth MIDI (Musical Instrument Digital Interface) device sono una vasta pletora di dispositivi e strumenti musicali che è possibile appunto connettere al proprio computer tramite l'interfaccia wireless Bluetooth. Altra interessante feature arrivata è il modulo chiamato module-combine-stream che permette di realizzare un device audio 5.1 virtuale partendo da una 3-channel stereo soundcard

Il plugin per l'interfacciamento ad ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) ha ricevuto diverse migliorie come ad esempio un nuovo set di regole per regolare i buffer setting di alcuni programmi, tipo Davinci Resolve, ed ottenere una latenza più accettabile oltre al supporto al cubic volume. Novità anche per l'integrazione con GStreamer, ora infatti il rispettivo plugin dedicato può gestire DMABUF.

Inoltre sono stati corretto diversi bug ed imperfezioni inerenti al supporto allo standard Bluetooth LE audio, ovvero lo standard che consente l'instaurazione della connessione wireless e la riproduzione dei contenuti con un bassissimo consumo energetico. Queste patch hanno consentito al team di migliorare anche la compatibilità con uno vastissimo bacino di device Bluetooth, come le cuffie Sennheiser HD 350BT.

L'aggiornamento a PipeWire 0.3.65 sarà presto disponibile come normale upgrade sui repository delle diverse distribuzioni Linux oppure tramite dei PPA (Personal Package Archive) extra gestiti dai maintainer del progetto. Visto le diverse innovazioni presenti i developer consigliano a tutti gli utenti di eseguire l'update in prima possibile.