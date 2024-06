Picsart collabora con Getty Images per creare nuovo modello AI

Picsart, la startup di photo editing di SoftBank, ha annunciato una nuova collaborazione con Getty Images per sviluppare un nuovo modello AI personalizzato. Quest’ultimo sarà in grado di portare immagini AI ai suoi 150 milioni di utenti. La società afferma che il modello consentirà a creator, operatori di marketing e piccole imprese che utilizzano la sua piattaforma di ottenere immagini realizzate dall’AI in modo semplice. Il modello sarà creato da zero e sarà addestrato esclusivamente sui contenuti creativi concessi in licenza da Getty Images. La società afferma che la partnership consentirà agli abbonati Picsart di generare le proprie immagini uniche, con pieni diritti commerciali. Inoltre, gli utenti potranno utilizzare qualsiasi strumento di modifica di Picsart per aggiungere o personalizzare le risorse.

Creando il proprio modello addestrato esclusivamente su contenuti concessi in licenza, Picsart prevede di fornire ai propri utenti l'accesso a strumenti creativi AI sicuri. Tutto ciò in un momento in cui le preoccupazioni riguardo alle immagini generate dall'intelligenza artificiale e ai problemi di copyright sono sempre maggiori.

Picsart: il nuovo modello AI arriverà entro la fine del 2024

Ad occuparsi dello sviluppo del nuovo modello AI di Picsart è il laboratorio di intelligenza artificiale dell’azienda, ovvero PAIR. Il team renderà il modello accessibile tramite i servizi API dell’azienda. Come affermato dal CEO e fondatore di Picsart, Hovhannes Avoyan, in un comunicato: “Picsart offre infinite personalizzazioni, contenuti e strumenti di modifica per qualsiasi cosa, dagli annunci sui social media alla grafica dei siti web. Qesta partnership consentirà immagini generate dall'intelligenza artificiale utilizzabili a livello commerciale da un marchio di livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Getty Images, la biblioteca commerciale più prestigiosa in circolazione, per portare tutto questo sul mercato”.

Picsart prevede di lanciare il modello entro la fine dell'anno. L'azienda sta inoltre integrando i contenuti video di Getty Images nella piattaforma Picsart e rendendoli disponibili ai membri Plus. Picsart non è la prima startup con cui Getty Images ha collaborato per immagini di intelligenza artificiale responsabile, poiché ha collaborato anche con il generatore di immagini AI Bria e Runway, una startup che crea intelligenza artificiale generativa per creatori di contenuti.