Getty Images lancia strumento AI per immagini senza copyright

L’utilizzo di immagini protette da copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale è tutt’ora un tema scottante, al centro di diverse polemiche (in alcuni casi finite anche in tribunale). La società Getty Images ha quindi annunciato di aver creato una piattaforma, chiamata Generative AI by Getty Images, che permette di risolvere questo problema. Questo strumento è stato addestrato esclusivamente utilizzando la libreria di immagini Getty e immagini concesse su licenza. Come risultato, le immagini che vengono generate con questa AI sono libere da copyright e sicure per l’uso commerciale. Come dichiarato da Craig Peters, CEO di Getty Images: “Siamo entusiasti di lanciare uno strumento che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per soddisfare le esigenze commerciali dei nostri clienti rispettando la proprietà intellettuale dei creatori. Abbiamo lavorato duramente per sviluppare uno strumento responsabile che dia ai clienti fiducia nelle immagini prodotte dall'intelligenza artificiale generativa per scopi commerciali."

Getty Images: immagini sicure e dall’utilizzo illimitato

A differenza di altri generatori di immagini AI, come ad esempio DALL-E (ora aggiornato a DALL-E 3), Midjourney e Stable Diffusion, in Generative AI by Getty Images tutte le immagini saranno libere dai diritti d’autore. Quando i clienti scaricheranno le immagini, queste riceveranno la licenza royality-free standard. Ciò significa che possono utilizzarle su qualsiasi tipo di media e in modo illimitato. Inoltre, l'azienda non aggiungerà questi contenuti alle librerie Getty Images o iStock, per essere concessi sotto licenza da terzi.

Generative AI by Getty Images utilizza Picasso di NVIDIA. Si tratta di un modello personalizzato di machine learning lanciato lo scorso marzo dal noto produttore di componenti hardware. La piattaforma è già disponibile sul sito ufficiale di Getty. I clienti possono anche integrare questa tecnologia nei workflow e in app esistenti grazie ad un’API dedicata. Infine, sarà anche possibile personalizzare l’AI con dati proprietari, in modo da creare immagini con lo stile e il linguaggio del brand. Tuttavia, l'azienda aggiungerà queste e altre funzionalità soltanto alla fine dell’anno.