Piani a vita pCloud: sconti fino all’80%

pCloud è il servizio di archiviazione cloud che ti offre tutto quello che ti serve per salvare e condividere i tuoi file digitali. Con la promozione in corso, puoi avere uno sconto fino all’80% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio cloud.

I costi, una tantum, sono di soli 199, 399 e 1.190 euro, a seconda del piano che scegli. Ma perché scegliere pCloud tra tanti altri servizi simili? Perché ha delle caratteristiche uniche che lo rendono superiore alla media.

Acquista pCloud OGGI STESSO

pCloud: piani a vita per un cloud che fa la differenza

pCloud è un cloud storage ma anche un vero e proprio strumento di lavoro. Infatti, puoi collaborare con i tuoi colleghi o amici, grazie alla possibilità di condividere link e richieste file, e di invitare altri utenti nelle tue cartelle.

Puoi anche proteggere i tuoi dati con la crittografia 256-bit AES, e avere la sicurezza che siano salvati su server diversi, per evitare perdite o danni.

Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, e tenerli sincronizzati su tutti i tuoi apparecchi, senza occupare spazio sul disco.

E non solo, puoi anche riprodurre video e audio direttamente dall’app pCloud, senza limiti di dimensione o velocità dei file, e creare le tue playlist personalizzate.

Infine, puoi gestire le tue versioni di file, recuperare dati cancellati e caricare file da altri servizi cloud, come Dropbox, Google Drive e molti altri. E se non sei soddisfatto del servizio, hai 10 giorni di tempo per cambiare idea e chiedere il rimborso.

pCloud, inoltre, ti garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati, con la protezione TLS/SSL e i pagamenti criptati con grado di sicurezza 256-bit SSL.

Un’occasione sicuramente da non perdere, visto che gli sconti arrivano fino all’80% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB. Per acquistare il tuo piano, clicca sul bottone qui sotto e segui le istruzioni.

Acquista pCloud OGGI STESSO

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.