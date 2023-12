PIA: ultimi giorni per lo sconto natalizio dell'83% sulla VPN

Sono ormai agli sgoccioli gli sconti natalizi lanciati da Private Internet Access, uno dei più importanti servizi VPN sul mercato. Al momento, grazie alla promozione limitata in corso, è possibile ottenere una tra le VPN più affidabili con un prezzo imbattibile: 1,85 euro al mese con quattro mesi gratuiti per il piano biennale, pari all'83% di sconto.

I vantaggi di una VPN come PIA

Con PIA, la sicurezza dei tuoi dati è al primo posto. La rigorosa politica "no-log" implica che nessun dato personale o di navigazione viene registrato o archiviato. Potrai inoltre proteggere tutti i tuoi dispositivi (non c'è infatti un limite ai device che puoi collegare alla VPN) senza costi aggiuntivi, grazie alle app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo.

Con migliaia di server dislocati in 91 Paesi, PIA ti offre la libertà di accedere ai tuoi contenuti preferiti, indipendentemente dalla tua posizione. Spettacoli, musica, app e molto altro diventano accessibili senza restrizioni. Ecco perché scegliere PIA:

Open Source : il software 100% open source garantisce la massima sicurezza e trasparenza

: il software 100% open source garantisce la massima sicurezza e trasparenza Configurazione semplice : inizia subito grazie al processo di configurazione rapido e intuitivo

: inizia subito grazie al processo di configurazione rapido e intuitivo Blocco degli annunci integrato : PIA blocca annunci, tracker e siti web dannosi per un'esperienza web più sicura

: PIA blocca annunci, tracker e siti web dannosi per un'esperienza web più sicura Assistenza clienti 24/7 : esperti tecnici disponibili via e-mail e chat dal vivo 24/7, garantendo supporto costante

: esperti tecnici disponibili via e-mail e chat dal vivo 24/7, garantendo supporto costante Funzioni avanzate: blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting e impostazioni altamente flessibili

Prova PIA senza rischi grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Se non sei completamente soddisfatto, il rimborso è garantito. La promozione PIA è un'opportunità unica per proteggere i tuoi dati e navigare senza restrizioni, senza spendere una fortuna: il piano biennale è infatti in sconto dell'83% e costa meno di 2 euro al mese. In più, otterrai anche quattro mesi gratuiti.

