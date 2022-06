PHP 8 e mysql: la guida completa all'85% di sconto

Gran parte dei siti web, oggi, sono sviluppati con il linguaggio di programmazione PHP. Per imparare ad utilizzarlo al meglio, il software engineer Hidran Arias ha realizzato un corso completo che ti insegnerà – passo dopo passo e con degli esempi pratici – le fondamenta di php 8 per sviluppare siti web dinamici, performanti e sicuri. “PHP 8 e mysql: La guida completa di php 8 per sviluppatori” è ospitato sulla piattaforma Udemy e si trova in offerta a soli 12,99 euro invece di 84,99 – pari all'85% di sconto.

Ben 264 lezioni, dalla durata complessiva di oltre 35 ore e visualizzabili anche offline, ti aspettano in questa guida completa. L'insegnante ti insegnerà ogni cosa partendo dalle basi: dalla sintassi di php all'uso corretto di ogni tipo di variabili, come utilizzare i cicli e le funzioni native per processare stringhe e array. Imparerai a definire e usare le classi e i concetti base di programmazione orientata agli oggetti – utile non solo per php ma per qualunque altro linguaggio. Avrai inoltre a disposizione tantissimi esempi ed esercizi, che ti aiuteranno a realizzare i tuoi primi progetti.

Il corso è indicato per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo dello sviluppo web lato server, per web designer, DevOps e web developer, chi vuole approfondire le proprie conoscenze e chi vuole prepararsi alla certificazione Zend Certified Engineer. Questa ottima guida completa, che può vantare anche un'ottima valutazione da parte dell'utenza, si trova per un periodo di tempo limitato in offerta all'85% di sconto, ossia solamente 12,99 euro anziché 84,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.