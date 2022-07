Photoshop, le migliori estensioni (a pagamento e gratis)

Le estensioni – o i plug-in – di Photoshop sono dei componenti aggiuntivi che consentono di applicare effetti speciali alle immagini oppure rendere il flusso di lavoro più efficiente. Esistono due tipologie di add-ons: gratuiti e a pagamento, sviluppati dalla stessa Adobe o da sviluppatori di terze parti. In questa guida abbiamo elencato alcune tra le migliori estensioni per ottenere il massimo da Adobe Photoshop.

Migliori estensioni Photoshop a pagamento

In questa sezione abbiamo raccolto i tre migliori add-ons di Photoshop a pagamento.

On1 Resize AI – Permette di ridimensionare e ingrandire immagini fotografiche fino al 1000%, mantenendo chiarezza di dettagli grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale: utile per i fotografi che stampano i propri lavori in formati grandi. Il plug-in è adatto per Adobe Photoshop e Lightroom. Il costo è di circa 60 euro, ma è possibile acquistare anche un bundle con tutti gli add-ons dell'azienda.

Nik Collection – Si tratta di una raccolta di otto plug-in che può funzionare anche in modo indipendente. Include: sharpener per aumentare la nitidezza, dfine per ridurre il rumore, viveza per regolare tono e colore, silver efex per immagini in bianco e nero, color efex pro è un set di filtri per correzione colore, perspective efex corregge le distorsioni, HDR efex migliora le immagini e analog efex contiene effetti retrò.

Luminar – Si tratta di un editor basato sull'Intelligenza Artificiale e include oltre 300 strumenti, dai filtri (anche AI) ai preset. Il costo è di 79 euro e può essere utilizzato come estensione sia per Photoshop che per Lightroom.

Migliori estensioni Photoshop gratis

Se invece sei alla ricerca di plug-in gratuiti, eccone tre che devi assolutamente installare.

Layrs Control – Una raccolta gratuita di script che permette di semplificare la gestione dei livelli in Photoshop. Tra le funzioni principali troviamo opzioni per rimuovere effetti inutilizzati, eliminazione livelli vuoti e rasterizzazione di oggetti intelligenti.

Pexels – Una utile galleria di immagini royalty-free, ovvero senza copyright, che puoi utilizzare direttamente dal programma senza dover cercare in rete.

ON1 Effects – Ultimo ma non per importanza questo plug-in che supporta un'ampia raccolta di preset, come il cursore opacità.

