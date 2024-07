Phishing in aumento: scopri come Norton 360 ti protegge

Il phishing è uno dei sistemi più utilizzati per realizzare truffe informatiche. Una truffa che sfrutta il phishing può assumere meccanismi differenti. L'obiettivo, però, è sempre lo stesso: ingannare l'utente e convincerlo a fornire dati sensibili (credenziali di pagamento, password etc.). Il phishing sfrutta, soprattutto, le e-mail e gli SMS per "colpire".

Per proteggersi contro le truffe che utilizzano il phishing è possibile ricorrere a Norton 360, il bundle di servizi di sicurezza di Norton che mette a disposizione il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche e possibilità di rilevare e bloccare il phishing oltre alla VPN illimitata e a vari servizi aggiuntivi, come fino a 200 GB per il backup in cloud e il password manager.

Norton 360 è disponibile in tre versioni, con un costo a partire da 29,99 euro per un anno, per proteggere un dispositivo. Per proteggere 5 dispositivi, invece, il costo è di 34,99 euro per un anno. I prezzi sono IVA inclusa e le offerte sono senza vincoli di rinnovo. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito di Norton.

Norton 360: la soluzione giusta contro il phishing

Con Norton 360 è possibile accedere a una suite di servizi di sicurezza, pensati per proteggere i propri dispositivi e la privacy. Tra le funzionalità messe a disposizione da Norton c'è anche la protezione contro i tentativi di phishing, sempre più diffusi.

La protezione è attiva anche su smartphone e tablet Android oltre che su iPhone e iPad, grazie anche alla funzione dell'app Norton 360 di filtrare gli SMS in arrivo (uno dei canali principali di diffusione delle truffe di phishing) per bloccare questo tipo di attacco.

Norton 360 è disponibile in tre versioni (Standard, Deluxe e Advanced) a partire da 29,99 euro per un anno. Con la versione Deluxe è possibile ottenere una protezione per 5 dispositivi con un costo di 34,99 euro per un anno, senza vincoli. C'è sempre una garanzia di rimborso di 60 giorni. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.