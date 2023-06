Philips sta quasi REGALANDO questi auricolari wireless (-42%)

Hai deciso di acquistare delle cuffiette Bluetooth senza spendere troppi soldi che però garantiscano un audio di qualità? Allora dai un'occhiata a questa offerta imperdibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Philips a soli 29 euro, invece che 49,99 euro.

Questa è davvero un'offerta da non lasciarsi scappare. Oggi, grazie allo sconto del 42%, puoi avere degli auricolari senza fili comodissimi, leggeri e dalla grande batteria risparmiando tantissimo. Potrai ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente e fare chiamate al top. Le puoi usare anche per guardare film, giocare e praticare attività sportive.

Philips: auricolari wireless a un prezzo shock

Non ci sono dubbi, a questa cifra è veramente difficile trovare degli auricolari wireless con delle ottime caratteristiche come questi firmati Philips. Hanno un design progettato per poterle tenere alle orecchie per molto tempo senza dare fastidio. Hanno dei morbidi cuscinetti in silicone che isolano bene dal rumore esterno e garantiscono un audio eccellente sia per musica che per le chiamate.

La tecnologia Bluetooth offre una connessione perfettamente stabile e senza latenza con i tuoi dispositivi fino a una distanza di 10 metri. Le potrai usare anche per fare sport dato che sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4. E poi godono di una super batteria che garantisce fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica e un totale di 18 ore di riproduzione grazie alla custodia.

Fai presto perché è un'offerta così allettante è destinata a durare poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Philips a soli 29 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

