Philips: cuffie Bluetooth con audio ESAGERATO e batteria infinita

Vuoi delle cuffie over-ear che siano belle, comode e senza spendere troppi soldi? Allora dai un occhiata a questa offerta che sta proponendo Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le cuffie Bluetooth Philips a soli 26,59 euro, invece che 49,99 euro, con un ulteriore sconto al check-out.

Davvero un ottima promozione, ma inutile dire che è destinata a durare poco tempo. Queste cuffie offrono un audio superiore sia per ascoltare musica che per le chiamate. Sono comodissime, grazie ai padiglioni imbottiti e all'archetto che non stringe la testa. Godono di una connessione stabile e hanno una batteria che dura tantissimo.

Philips: cuffie Bluetooth over-ear eccellenti

Queste cuffie sono dotate di driver Neodym da 32 mm che garantiscono un suono perfetto anche ad alto volume, senza rischiare distorsioni. Poi hanno un tasto chiamato Bass Boost, che come si può facilmente evincere, spinge ancora di più sulle basse frequenze esaltandone il suono. Riuscirai ad ascoltare la tua musica preferita in un modo incredibilmente coinvolgente e reale.

Il design è stato pensato per essere leggero, in modo da non dare fastidio alla testa anche dopo diverse ore di utilizzo. Allo stesso tempo sono robuste e le puoi anche piegare per ottimizzare lo spazio e portarle con te. Godono di un ottima connessione Bluetooth, stabile e senza nessuna latenza. Hanno un autonomia di ben 29 ore e una ricarica rapida che ti darà altre 4 ore di ascolto in appena 15 minuti.

Approfitta anche tu di questa occasione più unica che rara. Fai presto perché finirà da un momento all'altro. Per cui vai adesso su Amazon e acquista le cuffie Bluetooth Philips a soli 26,59 euro, invece che 49,99 euro, con un ulteriore sconto al check-out. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani, senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.