Personalizza le carte di credito con conto Wallester

Poiché il mondo degli affari è in continua evoluzione, è essenziale disporre di strumenti innovativi per la gestione delle spese.

Wallester si presenta come un alleato affidabile per semplificare la gestione finanziaria aziendale, fornendo una migliore regolamentazione delle spese e una maggiore competenza operativa.

Wallester offre la possibilità di ottenere rapidamente carte fisiche con IBAN e carte virtuali prontamente disponibili per l'uso.

Questa funzionalità consente alle aziende di disporre di risorse che soddisfano una vasta gamma di esigenze di pagamento, offrendo allo stesso tempo la libertà di personalizzare i limiti di spesa per le singole carte e facilitando una gestione meticolosa delle spese aziendali.

Wallester ha reso possibile l’emissione di carte white label, consentendo la personalizzazione con il logo, il design e i dettagli essenziali di un'azienda. Ciò consente alla carta di essere marchiata dal negozio.

Tutto ciò consente una progettazione adattabile a ogni modello di business, l’avvio di un’operazione fintech stabile oppure il lancio di una carta per il settore intrattenimento o viaggi.

Conto Wallester: carte personalizzate e tanto altro

Wallester fornisce una piattaforma unificata per la gestione dei fondi su tutte le carte aziendali, semplificando il monitoraggio del flusso di cassa e garantendo la piena trasparenza delle spese.

La piattaforma di Wallester fornisce strumenti avanzati per la gestione del budget di un'azienda. Wallester ha una visione chiara e in tempo reale della spesa con la possibilità di assegnare budget specifici a ciascuna carta e impostare limiti di spesa per i dipendenti.

Inoltre, le transazioni possono essere facilmente classificate e ordinate per tipo di pagamento e stato, semplificando il processo di tracciamento.

Dalle metriche chiave alle statistiche fino alle categorie di pagamento, tutte le informazioni importanti possono essere richiamate in qualsiasi momento sul tuo dashboard personale.

La piattaforma fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle transazioni, sui ruoli dei dipendenti e offre una serie di funzionalità per ottimizzare il processo di pagamento.

