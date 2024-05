Persona 5 Royal: la versione completa del capolavoro Atlus al 58% di sconto

La serie Persona è una serie di JRPG targata Atlus molto amata dal pubblico e che, soprattutto con il quinto capitolo, ha raggiunto la vetta del suo genere e oggi, su Amazon, Persona 5 Royal, la versione completa di questo titolo, viene scontato del 58% per un costo totale e finale di 24,98€.

Persona 5 Royal invita ad immergerti in un'avventura epica attraverso le strade animate di Tokyo. In questo gioco, ti immergerai nel ruolo di un Ladro Fantasma, esplorando la città, sbloccando Personae e personalizzando il tuo Covo dei Ladri per adattarlo al tuo stile. Con una gamma di finali alternativi, ogni scelta che fai avrà un impatto significativo sul destino dei personaggi e sul mondo che li circonda.

Questa versione definitiva offre una vasta gamma di contenuti, tra cui più di 40 oggetti provenienti da contenuti scaricabili precedenti. Questi elementi ti offrono ancora più opzioni per personalizzare la tua esperienza di gioco e rendere il tuo viaggio attraverso Tokyo ancora più avvincente.

Una delle caratteristiche distintive di Persona 5 Royal è la possibilità di scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese, consentendoti di godere dell'esperienza di gioco nel modo che preferisci.

Affronta le convenzioni, scopri il potere interiore dei tuoi personaggi e lotta per la giustizia mentre ti avventuri in un mondo di intrighi, misteri e amicizie improbabili. Con Persona 5 Royal, diventerai il Ladro Fantasma supremo, pronto a sfidare ogni ostacolo sul tuo cammino verso la verità e la libertà.

