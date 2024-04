Persona 5 Royal è il miglior JRPG degli ultimi anni: SCONTO CLAMOROSO

In Persona 5 Royal, l'avventura prende vita in una Tokyo vibrante e piena di misteri da esplorare. Con la possibilità di sbloccare Personae e personalizzare il tuo Covo dei Ladri, ogni giocatore può plasmare la propria esperienza di gioco in modo unico.

Questo capitolo, definitivo e arricchito, invita i giocatori a immergersi completamente nel ruolo del Ladro Fantasma supremo. Attraverso una narrazione avvincente, i giocatori si trovano immersi in una lotta per la giustizia, dove le scelte morali giocano un ruolo cruciale nel destino dei personaggi.

Persona 5 Royal non solo offre una storia avvincente, ma anche una vasta gamma di contenuti aggiuntivi. Con oltre 40 oggetti provenienti da contenuti scaricabili precedenti, i giocatori possono arricchire ulteriormente la loro esperienza di gioco, scoprendo nuove sfide e segreti nascosti.

Una delle caratteristiche distintive di Persona 5 Royal è la possibilità di scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese, offrendo ai giocatori la libertà di personalizzare l'esperienza di gioco in base alle proprie preferenze linguistiche. Con finali alternativi da scoprire e una vasta gamma di attività da svolgere, Persona 5 Royal promette un'esperienza coinvolgente e avvincente per i fan della serie e i nuovi arrivati.

