Perplexity aggiorna il suo assistente con accesso al ragionamento

Aravind Srinivas, il fondatore di Perplexity, ha annunciato su X che il suo assistente Android fornirà accesso gratuito al ragionamento. Per fare ciò è però necessario sostituire Gemini come assistente predefinito. I modelli di ragionamento, come R1 di DeepSeek, assicurano che l'AI pensi alla risposta prima di fornirla, rendendo quest’ultima più affidabile e di migliore qualità. Prima di fare questo annuncio, Srinivas ha pubblicato un altro post, spiegando che gli utenti di Perplexity Pro riceveranno 500 query DeepSeek R1 al giorno. Dall’altro lato, gli utenti gratuiti ne riceveranno 5. Due ore dopo, Srinivas ha affermato che l'assistente Perplexity avrebbe ottenuto capacità di ragionamento e sarebbe stato disponibile gratuitamente se l'utente lo avesse impostato come predefinito al posto dell’assistente Google. Il fondatore dell’azienda sottolinea inoltre che questi modelli DeepSeek R1 sono ospitati negli Stati Uniti e non sono censurati come quelli ospitati da DeepSeek.

Perplexity: annuncio sulle capacità di ragionamento illimitate è ambiguo

L’annuncio di Aravind Srinivas sembra essere un po’ ambiguo. In primis sono stati introdotti limiti sulle query R1, ma poco dopo ha detto che l'assistente sarebbe stato gratuito e avrebbe avuto capacità di ragionamento. Resta da vedere se gli utenti avranno effettivamente accesso illimitato al ragionamento per sostituire Gemini o se l’assistente avrà capacità di ragionamento limitate. Se Perplexity fosse in grado di offrire un ragionamento in una capacità illimitata per coloro che sostituiscono Gemini, sarebbe un enorme sviluppo nello spazio dell'AI. Chiunque abbia provato DeepSeek, ha potuto vedere come le sue risposte possono essere molto più dettagliate delle risposte fornite da modelli non di ragionamento.

Prima che il ragionamento arrivi finalmente all'assistente, gli utenti possono provare R1 nell'app Perplexity in questo momento. Basta soltanto passare alla ricerca Pro e selezionare il modello R1. L’assitente AI è molto simile all'app DeepSeek, che esegue il ragionamento prima di fornire una risposta all'utente.