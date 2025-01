Microsoft porta DeepSeek R1 su Azure AI Foundry e GitHub

DeepSeek-R1 è un modello di parametri 671B che funziona in modo simile al modello GPT-3 di OpenAI nelle capacità di apprendimento profondo. Le discussioni sulle implicazioni di DeepSeek-R1 sono ancora in corso. Tuttavia, Microsoft ha recentemente sorpreso tutti con l'annuncio della disponibilità del modello DeepSeek-R1 in Azure AI Foundry e GitHub. Con questa disponibilità, Microsoft afferma che le aziende possono ora accedere a DeepSeek-R1 da una piattaforma affidabile, scalabile e pronta per l'azienda che garantisce SLA, sicurezza e impegni AI responsabili.

Asha Sharma, vicepresidente aziendale AI Platform di Microsoft, ha dichiarato che: "il ragionamento AI sta diventando più accessibile a un ritmo rapido, trasformando il modo in cui sviluppatori e aziende sfruttano l'intelligenza all'avanguardia. Come menziona DeepSeek, R1 offre un modello potente ed economico che consente agli utenti di sfruttare le capacità AI all'avanguardia con un investimento infrastrutturale minimo".

Microsoft: come accedere a DeepSeek su Azure

I clienti Microsoft potranno accedere a DeepSeek-R1 in diversi modi. In primis su Azure AI Foundry come endpoint serverless tramite il catalogo modelli. Gli sviluppatori possono visitare Azure AI Foundry e selezionare il modello DeepSeek-R1. Lo stesso vale per GitHub, poiché DeepSeek-R1 è disponibile in GitHub Models. Quest’ultimo consente agli sviluppatori di creare facilmente funzionalità e prodotti AI su GitHub. Chi fosse interessato, può provarlo gratuitamente nel playground o tramite l'API. Su Windows, gli sviluppatori potranno presto utilizzare le varianti del modello DeepSeek-R1 eseguendolo localmente sui loro PC Copilot+. Tale modello sarà inizialmente supportato sui PC Copilot con Qualcomm Snapdragon X-series. DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B sarà inizialmente disponibile in AI Toolkit, seguito dalle varianti 7B e 14B.

La mossa strategica di Microsoft di ospitare DeepSeek-R1 su Azure e GitHub prima dei suoi concorrenti sottolinea il suo impegno a diventare la piattaforma di riferimento per modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia. Con un vasto repository di oltre 1.800 modelli, Azure sta consolidando la sua posizione di leader nel mercato dell'intelligenza artificiale.