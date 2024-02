Perché NuggetRush, NEO e Chainlink potrebbero essere i protagonisti del tuo wallet

Mentre giganti affermati come Neo (NEO) e Chainlink (LINK) dominano da tempo il settore delle criptovalute, un nuovo arrivato sta facendo faville: NuggetRush (NUGX). Questo articolo analizza i motivi per cui NuggetRush sta guadagnando terreno tra gli investitori, esaminando le sue caratteristiche uniche e il suo potenziale di crescita a lungo termine. È in grado di detronizzare Neo e Chainlink nel lungo periodo? Scopriamolo!

Perché NuggetRush (NUGX) emerge come un investimento convincente nel panorama delle criptovalute

Mentre NEO e Chainlink sono operatori affermati nel settore delle criptovalute, NuggetRush(NUGX) è una delle nuove ICO di criptovalute. Nonostante ciò, NuggetRush (NUGX) sta riscuotendo un enorme interesse tra gli investitori. Perché è considerata un elemento chiave nel tuo wallet di criptovalute a lungo termine?

Mentre la maggior parte degli altri meme token si basa sull'hype, NuggetRush (NUGX) offre molteplici casi d'uso. In questo contesto, un altro fattore che sosterrà la sua crescita dietro la popolarità è la sua capacità di rivolgersi a molti membri svantaggiati della comunità. NuggetRush (NUGX) incorpora il play-to-earn nella sua rete, che contribuirà ad alimentare la domanda del token.

A questo proposito, NuggetRush (NUGX) è il paradiso dei minatori perché offre un paesaggio ricco di minerali, personaggi NFT esperti minatori, attrezzature minerarie di qualità e un'esperienza di estrazione simile a un mondo fisico.

I giocatori guadagnano ricompense completando sfide, battaglie, missioni e giocando in classifica. Inoltre, possono formare gruppi di minatori per aumentare l'efficienza del gioco. Tutti i giocatori possono ottenere queste ricompense di gioco su NuggetRush (NUGX), indipendentemente dalla loro posizione o dal loro livello di abilità. Inoltre, NuggetRush (NUGX) offre RUSHGEM NFT, che i giocatori possono scambiare con oro. Si tratta quindi di una buona criptovaluta da acquistare ora.

NuggetRush (NUGX) è ora al quinto round della sua ICO blockchain, con un valore di 0,018 $, un profitto dell'80% per gli investitori del primo round che hanno acquistato a 0,010 $. Il progetto ha venduto 168 milioni di token e raccolto oltre 2 milioni di dollari. Al termine dell'attuale round, NUGX salirà a 0,020 $, il suo prezzo di quotazione su exchange.

Neo (NEO) raggiunge un traguardo con il lancio della versione Alpha: miglioramento delle prestazioni

Neo (NEO) ha raggiunto un traguardo considerevole con l'introduzione della versione Alpha di Neo X TestNet il 31 gennaio 2024. Questo progresso dimostra l'impegno di Neo nel fornire un ambiente blockchain solido agli sviluppatori per testare le funzionalità di Neo X. In particolare, la versione Alpha migliora le prestazioni e l'usabilità.

La versione Alpha stabilisce una connessione tra Neo N3 e Neo X TestNet, migliorando la compatibilità. Grazie al livello di interoperabilità, gli utenti della Neo X TestNet possono trasferire senza problemi i token durante l'avvio dei progetti. Il "ponte nativo" semplifica la precompilazione dei contratti di Neo X genesis e funge da componente fondamentale dell'infrastruttura di rete.

Grazie a questi sviluppi, il prezzo di NEO ha reagito positivamente. Il 1 febbraio 2024, NEO era scambiato a 10,97 $, con un aumento del 3,74% nell'ultima settimana. Gli esperti sostengono che NEO salirà a 11,45 $ entro la fine di febbraio, grazie agli sviluppi della sua rete.

Chainlink (LINK) sale in mezzo a una massiccia attività di trading: l'analista prevede una rottura rialzista

Chainlink (LINK) ha registrato una massiccia attività di trading nella scorsa settimana e il suo prezzo è aumentato. Il notevole movimento ha aumentato la capitalizzazione sul mercato della criptovaluta di Chainlink (LINK), che punta a entrare nell'elenco dei migliori altcoin per utilità.

In un'analisi del 30 gennaio 2024, un analista di mercato, Michael van de Poppe, ha evidenziato la potenziale traiettoria di Chainlink (LINK), indicando il potenziale di una rottura rialzista.

Secondo l'analista, Chainlink (LINK) ha assorbito liquidità grazie a un recente calo. Inoltre, Chainlink (LINK) ha superato diversi test di resistenza, il che suggerisce un possibile slancio verso l'alto. Dato che Bitcoin ed Ethereum stanno cercando di uscire allo scoperto, secondo l'analista Chainlink (LINK) li seguirà al rialzo.

Van de Poppe ha affermato che, alla luce di questi fattori, Chainlink (LINK) potrebbe registrare presto una rottura positiva, che dovrebbe raggiungere i 25,00 $ - 30,00 $ nei prossimi mesi.

Il 1° febbraio, Chainlink (LINK) è stata valutata 16,83 $, con un aumento del 22,80% nell'ultima settimana. Gli analisti concordano con Van de Poppet sul fatto che LINK continuerà a salire fino a 18,75 $ entro la fine di febbraio.

