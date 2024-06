Perché la tua azienda dovrebbe dotarsi di un password manager

Sono diversi i motivi per cui un'impresa, qualsiasi siano le sue dimensioni, dovrebbe dotarsi di uno strumento come un password manager. In linea generale, è importante rendersi conto fin da subito che una sola password violata può compromettere l'intera azienda.

Tra le soluzioni più efficaci nel settore si annovera NordPass, uno strumento di sicurezza d'eccellenza a livello mondiale senza costi nascosti. Grazie alla nuova promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile attivarlo a partire da 1,79 euro per utente al mese, con in più una prova gratuita della durata di 14 giorni.

I vantaggi del password manager NordPass

Ecco quali sono i vantaggi di NordPass per ogni azienda che decide di affidarsi all'avanzato password manager di Nord Security, la stessa azienda che ha sviluppato NordVPN, punto di riferimento del settore VPN in Italia e all'estero:

Data Breach Scanner : il tuo team riceverà in automatico un avviso nell'eventualità si verifichi un problema di sicurezza ai suoi account.

: il tuo team riceverà in automatico un avviso nell'eventualità si verifichi un problema di sicurezza ai suoi account. Salute Password : sarai in grado di individuare fin da subito le password deboli o già utilizzate in precedenza (sono le stesse che potrebbero mettere a rischio la tua azienda).

: sarai in grado di individuare fin da subito le password deboli o già utilizzate in precedenza (sono le stesse che potrebbero mettere a rischio la tua azienda). Registro delle attività : potrai monitorare gli accessi agli account, in modo da avere il pieno controllo su una delle componenti più importanti all'interno del funzionamento dell'azienda.

: potrai monitorare gli accessi agli account, in modo da avere il pieno controllo su una delle componenti più importanti all'interno del funzionamento dell'azienda. Impostazioni a livello aziendale : avrai la possibilità di impostare una politica basata sull'uso di password sicure, oltre ad attivare il blocco automatico sui device con accesso pubblico e disabilitare la condivisione esterna.

: avrai la possibilità di impostare una politica basata sull'uso di password sicure, oltre ad attivare il blocco automatico sui device con accesso pubblico e disabilitare la condivisione esterna. Autenticazione a più fattori : NordPass ti permetterà di aggiungere l'autenticazione a più fattori, in modo da aumentare ulteriormente il livello di sicurezza.

: NordPass ti permetterà di aggiungere l'autenticazione a più fattori, in modo da aumentare ulteriormente il livello di sicurezza. Crittografia end-to-end di massimo livello: NordPass è l'unico password manager che utilizza l'algoritmo XChaCha20 ad altissima sicurezza.

Puoi attivare il piano aziendale di NordPass a partire da 1,79 euro per utente al mese tramite questa pagina. Inoltre, grazie alla promozione in corso, puoi provare il servizio gratis per 14 giorni, per poi decidere se attivare il piano o meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.